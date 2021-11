La Segura contó a sus seguidores una de las difíciles secuelas que sufre tras ser abaleada

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, tuvo un momento de sinceridad con sus seguidores en redes sociales y les contó sobre los difíciles momentos a los que se tiene que enfrentar a diario por los problemas de salud que le quedaron luego de recibir dos impactos de bala en la columna hace unos años en Cali .

La Segura, en esta ocasión, reveló que sufre de vejiga por rebosamiento, una condición que le impide orinar con facilidad, lo que la obliga a implementar diferentes métodos para lograrlo.

“Yo no puedo orinar de una, a mí me toca estimularme con cosquillitas, prender la llave y escuchar el agua, me toca concentrarme como ‘quiero orinar, quiero orinar’”, aseguró la influenciadora.

Esta es una de las secuelas que le quedaron a La Segura luego de que en noviembre de 2013 fuera víctima de un atentado que, por poco, la deja inválida de por vida.

Entre otras cosas a las que debe enfrentarse a diario están, ha asegurado, no poder permanecer mucho tiempo de pie, dolor constante en la columna y en las cicatrices que le quedaron al extraer las balas.

Además, en otro video y con lágrimas, se refirió a las personas que la critican expresando que ellos no sienten su dolor, por lo cual no deberían hablar de su situación.

“Hay personas que son tan ignorantes, y está bien, pero vayan desborden su ignorancia a otra parte”, dijo enojada.