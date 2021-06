Laura Acuña habló de lo duro que fue su divorcio con Camilo Montoya

La presentadora y también abogada Laura Acuña compartió algunos detalles de lo que ha sido su vida desde que llegó a los medios de comunicación y habló, entre otras, de su matrimonio y posterior divorcio con Camilo Montoya, hace 16 años.

En una conversación por Instagram Live con Juan Diego Alvira, de Noticias Caracol , Laura Acuña recordó que tomó la decisión de casarse cuando aún era muy joven, tenía 21 años, y, aunque aprendió muchas cosas, “fue muy duro”.

“Es un episodio muy controversial, yo me casé muy chiquita y el desenlace de eso no fue tan agradable ni para la otra persona ni para mí. Fue de esas decisiones que uno toma sin pensarlo mucho y sin conocerse tanto. No nos conocíamos, no éramos el uno para el otro definitivamente”, comentó la presentadora.

Asimismo, recordó que tras su sonada separación con Camilo Montoya y los rumores que se dieron en torno a ella, “encontré un ángel en mi camino: Jota”, haciendo referencia a Jota Mario Valencia.

“Me sentía derrotada, me sentía fracasada en ese sentido… sentía que había fracasado y que había tomado una mala decisión”, señaló al relatar que hasta pensó en renunciar a su trabajo.

Jota me dijo: qué desperdicio de talento el tuyo, qué desperdicio de ser humano que podemos conocer. El día que tu te vayas de televisión, el día que tu dejes de hacer algo, hazlo porque no te hace feliz, porque definitivamente no te mueve, pero no empujada por nadie

Laura Acuña puntualizó que, luego de esa experiencia, “aprendí a no juzgar, a no opinar, a que la vida de las personas es privada y hay que respetar”. También hizo referencia al difícil momento que pasó cuando se enteró que sufría de una enfermedad por la que no podría tener hijos.

Sin embargo, hoy tiene dos pequeños Helena y Nicolás, junto a su pareja Rodrigo Kling. Se especula, sin embargo, que se separó.

Laura Acuña presentará, junto a Laura Tobón , ‘La Voz Kids’ y ‘La Voz Senior', de Caracol Televisión.