Los Escachaítos se ganaron el corazón de sus seguidores con humildad y amor: conozca su historia

Brian, Yonier y Julián Sánchez son tres jóvenes del municipio de Jenesano, en Boyacá, que decidieron cambiar sus vidas con las redes sociales . Ellos tomaron su celular y le mostraron al mundo cómo es el campo. Con mucho esfuerzo, Los Escachaítos hoy son reconocidos por su trabajo en el ciberespacio.



Los Escachaítos ya tienen más de 8 millones de seguidores en las redes sociales. Esta familia boyacense con su humildad, sencillez y conocimiento se ganó el corazón de los internautas.

“Nosotros hemos crecido en redes sociales porque nos mostramos como somos y eso conecta mucho con la gente”, sostuvo Brian Sánchez.

Las recetas y remedios caseros de doña María Belén Galindo, de 59 años, son la especialidad de Los Escachaítos, que enseñan desde cómo hacer queso cuajada hasta lo que se debe usar para tener un cabello sano.

“Yo hago estas recetas porque son remedios que hacían mis papás. Ellos nos enseñaban cómo se curaba un dolor de estómago y un dolor de muela”, dijo María Belén, a quien le costó salir en cámara por su timidez.

La primera publicación de Los Escachaítos fue en mayo de 2021, cuando grabaron un video chistoso. Nunca pensaron que estas imágenes iban a tener más de 60 millones de reproducciones en TikTok.

“Cogí el teléfono y le dije a Julián que me grabara. Había una vaca que era brava y yo dije que ella tenía una buena amistad conmigo y la vaca me empezó a pegar”, contó Yonier Sánchez.

Su trabajo los llevó a tener más de 8 millones de seguidores y esto los pone más cerca de cumplir un gran sueño: comprarle una casa a su mamá.

Ellos viven en la vereda Foraquira, una tierra fértil de frutas y verduras, además de temas para grabar todos sus contenidos digitales. El campo es todo para ellos, pues ahí nacieron y se criaron al lado de otros 6 hermanos.

Aunque muchos no veían con buenos ojos lo que estaban haciendo y los llegaron a llamar “ridículos”, nada los detuvo, así lo comentó María Galindo: “La gente critica mucho. Ellos me dijeron que no hiciera caso y yo me puse a apoyar a mis hijitos”.

Los Escachaítos son un ejemplo de superación que hoy se visibiliza en el mundo entero. ¡Qué viva el campo!