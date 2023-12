Luisa Fernanda W y Pipe Bueno quieren tener una hija: "Algo muy planificado"

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno anunciaron recientemente a sus seguidores en redes sociales que tras terminar el programa de Yo me llamo, en Caracol Televisión, en el que el cantante era jurado, la familia emprenderá un nuevo reto radicándose en México.

Además de estar preparando todo el traslado hacia ese país junto a sus dos hijos, Máximo y Domenic, los dos famosos también estarían planeando la llegada de un tercer hijo. En esta ocasión quieren tener una niña.

Esta información la revelaron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en diálogo con la Revista Vea , en donde dieron detalles de los proyectos que tienen en el país azteca.

Cuando a la pareja se le preguntó si quisiera agrandar la familia, debido a los recientes rumores de un embarazo de la paisa, Pipe Bueno aseguró que desea ser padre de una niña.

Publicidad

"Quiero saber qué es tener una niña, sin embargo, quien se embaraza es la mujer, así que depende de Lu. Tenemos claro que sería por tratamiento, algo muy planificado", aseguró el cantante popular revelando que con su pareja ya ha conversado al respecto.

En medio de la gran mudanza que están planeando hacia México, por motivos laborales del artista musical, también queda la duda sobre la fecha en la que la pareja pasará por el altar, luego de que se comprometieran en Dubái.

Luisa Fernanda W fue la encargada de revelar al medio citado que, por ahora, están enfocados en la mudanza, pero que tienen planeado casarse en su restaurante Rancho MX.

Publicidad

"Sea lo que sea, será algo divino y especial. Yo me voy a encargar de que el traje de Pipe y mi vestido sean espectaculares y soñados", aseguró la influenciadora y agregó sobre su vestido de novia que "no me imagino con encaje ni con brillantes; no quiero algo tan tradicional, quiero algo diferente".

El motivo por el que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se van con sus hijos a otro país tiene que ver con el interés del artista de llegar a un público internacional con su música.

Así lo dijo anteriormente en Día a Día, de Caracol Televisión. "Si queremos jugar en las ligas mexicanas, por decirlo así, creo que la mejor opción es irnos. Es un tema del que venimos hablando con mi equipo y le vamos a apostar a eso", aseguró.