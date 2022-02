Maluma debuta en el cine con ‘Cásate conmigo’: “Venía soñando con esto desde hace mucho”

El reguetonero colombiano Maluma debuta este jueves en el cine con ‘Cásate conmigo’, película que protagoniza al lado de Jennifer López y en la que, además, participó en la composición de las canciones.

“Venía soñando con esto desde hace mucho tiempo, siempre soñaba con ser actor y se me presentaron varios proyectos, pero no me sentía a gusto y viene Jennifer y me dice que quiere que hiciera parte del proyecto y fue una sorpresa enorme “, expresó el artista paisa.

Publicidad

En un momento, al verse en la pantalla grande, pensó que en realidad sí estaba soñando, pero no.

“Me vi en la primera escena que estoy con Jennifer y yo decía que me despierten y eso que yo soy muy crítico cuando hago una canción también digo yo lo he debido hacer de otra forma, pero nada, disfrutarme el proceso”, añadió Maluma.

Publicidad

Sobre la película, indicó que es una montaña rusa de distintas emociones, pues “lloras, ríes a carcajadas y luego cantas”.

“Disfrute mucho el proceso, tú sabes que yo vivo de eso, de hacer música, de estar en el estudio, de hacer música incluso para otros y el proceso estuvo espectacular”, declaró Maluma.