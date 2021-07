Melina Ramírez y su llegada a Bingos Felices: ¿cuál será su mayor reto?

Melina Ramírez vuelve a la presentación luego de más de un año de pausa por la pandemia del coronavirus COVID-19 . La caleña será la conductora oficial de la sexta edición de los Premios Heat a la música latina y del programa Bingos Felices .

“Estoy feliz de retomar la presentación y más en un espacio tan importante para todos los artistas latinoamericanos. Ser la presentadora de ese evento es realmente un honor para mí”, dijo Melina.

También llegará a ponerle su sello a los Bingos Felices de Sábados Felices , exitoso programa del Canal Caracol.

“Ese también es un reto nuevo y diferente, jamás he hecho un programa como este. A mí me encanta todo lo que suma, pues se aprenden cosas nuevas. Es un programa que va al aire y hace muchos años no estaba en televisión en vivo. Un programa que requiere rapidez, todo el tiempo estar hablando”, indicó.

Para Melina, el programa Bingos Felices es un formato ganador.

“Creo que el humor acompaña siempre bien cualquier espacio. El bingo es familiar, las familias están queriendo ganar premios, entonces es maravilloso. Además, se pueden reír con los mejores humoristas de Colombia”, concluyó.

Este sábado no se pierda Bingos Felices, pues el programa llega recargado con Melina Ramírez, diversión y mucho dinero por entregar.