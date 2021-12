¿Por qué Vicente Fernández hizo un viaje relámpago a México en su última gira a Colombia?

El último empresario que trabajó con Vicente Fernández en Colombia contó anécdotas de la última gira que hizo el cantante en la nación, donde más de 500 mil personas tuvieron la fortuna de disfrutar y corear sus éxitos.

“Un artista debe retirarse con mucha dignidad. En este año voy a despedirme de todos ustedes”, dijo en ese momento la leyenda de la música mexicana durante una rueda de prensa.

Andrés Barco, empresario de Vicente Fernández en Colombia, cuenta que el artista “decía ‘compadre, mire, el día que yo me despida va a ser para siempre y así lo hice cuando estuve haciendo la parte de actuación, el día que dije no hago más películas no hice una más’, y así fue”.

En Bogotá se presentó dos veces en el 2012: en el parque Simón Bolívar y en el Jaime Duque, donde confundió a Bogotá con el país vecino.

“Le dije ‘señor, estamos en Bogotá’, y me bajé de la tarima porque estaba saludando a los medios y a los patrocinadores, y volvió y dijo ‘gracias, Venezuela’. Después le pregunté ‘compa, ¿qué pasó?’, y me dijo ‘estaba nervioso’. Era la última vez que cantaba en Bogotá”, comenta el empresario sobre ese momento.

Fue más de un año de gira, 80 presentaciones en las que Vicente Fernández visitó cada rincón de Colombia y se llevó más que el cariño de su público.

Según Barco, “todo lo que le regalaban lo metía al avión y todo está en el rancho, todo, absolutamente todo, desde brasieres hasta cadenas de oro que nos tiraban en los shows”.

Una de las anécdotas de la gira tiene que ver con el viaje repentino que hizo Vicente Fernández.

“Se devolvió a México en medio de las presentaciones, cuando estábamos en plena gira, simplemente a traer más vestidos. Calcula cuánto puede costar ir y volver a México en un jet privado con seis personas solo para escoger más vestidos”, relata el empresario colombiano que lo acompañó hace casi 10 años en los conciertos.