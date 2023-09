Shakira recordó su vida en Barcelona junto a Piqué: "Yo creía en 'hasta que la muerte nos separe'"

Shakira no deja de dar de qué hablar. La cantante hace menos de 24 horas presentó su nueva canción llamada El Jefe junto al grupo Fuerza Regida, pero también concedió una reveladora entrevista hablando de lo que ha sido su vida durante el último año.



La barranquillera atravesó una infidelidad, separación, mudanza y hasta los problemas de salud de sus padres. Pero además, inició un nuevo camino musical que le ha dado varios número uno a nivel internacional y reconocimientos.

En un diálogo con la revista 'Billboard', reveló cómo era su vida en Barcelona y la manera en la que ha cambiado a nivel personal y profesional con su llegada a Miami siendo una madre soltera.

En primera medida, reconoció que su vida social ha dado un giro de 180° y señaló que se debe a que cuando vivía en España con Piqué, su vida giraba en torno a él. "Estaba dedicada a él. A la familia, a él. Estando en Barcelona era muy difícil atender mi vida profesional ... Yo no podía dejar a mis hijos e irme a otro sitio y dejar la familia, el hogar e irme a hacer música por fuera de mi casa".



Agregó a que ahora, viviendo en Miami, cuando tiene alguna idea musical es mucho más fácil reunirse en esa ciudad o Los Ángeles. "Aquí tengo el apoyo logístico y técnico y los recursos, las herramientas, la gente. Viviendo en España todo eso estaba hipotecado".

Shakira reconoció que, a pesar de su gusto por la música, la dejó en un tercer plano cuando decidió tener una vida con Gerard Piqué en España y, más aún, cuando llegaron los niños.

"Tuve que poner mi carrera en un tercer plano. La última vez que saqué un álbum fue hace cinco años. Ahora voy a poder, claro, sacar música más seguido", dijo, pero también señaló que hay retos al estar soltera. "Ser madre soltera, y seguir con este ritmo de estrella del pop pienso que no es compatible a veces. Tengo que poner a dormir a mis hijos, ir al estudio de grabación, que ahora mismo no lo tengo en mi casa. Todo es cuesta arriba. Cuando no tienes al marido que se pueda quedar con los niños y esto, siempre voy como haciendo malabarismo".



También reconoció que durante los 12 años de relación con Piqué no se arrepiente de haber puesto su carrera a un lado, pues ella soñaba con un amor para toda la vida.

"Mi prioridad era el hogar, la familia. Yo creía en el 'hasta que la muerte nos separe'. Yo creía en ese sueño. Para mí, para mis hijos ... era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada. Y eso es lo que estoy haciendo: limonada", reconoció.

Shakira señaló que su gran ejemplo de amor son sus padres, quienes han estado juntos por más de 50 años. "Mi más grande sueño en la vida, más que coleccionar discos de platino y Grammys, era criar a mis hijos con su padre, tener una familia ... pasar por encima de los problemas, de los obstáculos, y superarlos, y envejecer al lado de alguien".



Señaló que ahora está cómoda con sus hijos en Miami y que el cambio de ciudad les ha caído especialmente bien a los niños, quienes ya no tienen que lidiar con los medios fuera de su casa. "Ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia, y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese cóctel".