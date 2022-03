“Extraño Colombia, su comida y su gente”: Sean Paul

Sean Paul, uno de los máximos representantes del dancehall, reggae y pop, ha esperado 12 años para regresar a Colombia. Era uno de los artistas internacionales más esperados del Jamming Festival , que reuniría este fin de semana a más de 100 artistas de diversos géneros musicales en la capital tolimense, pero el evento se aplazó. Antes de que la noticia se conociera, el músico había hablado de la emoción que le producía este reencuentro.



“Extraño su comida, su gente, especialmente las mujeres (risas) y estoy muy emocionado”, expresó el jamaiquino. Para el artista, hay una fuerte relación entre Jamaica y Colombia por los ritmos afrocaribeños de los dos países, lo que acerca al cantante a nuestro país. “Nosotros en el Caribe, especialmente quienes hablamos inglés en el Caribe, hemos tenido mucha influencia de la música latinoamericana a través de los años”, sostuvo el intérprete de éxitos como “I'm Still In Love With You”, Temperature”, “Get Busy”, entre otros.

Sobre el repertorio que ofrecería en el Jamming Festival, comentó: “Tenemos nuevas canciones como “How We Do It" y “Dynamite”. También muchos hits y quizás haré un poco de improvisación”. Este sería su tercer show desde que inició la pandemia, lo que le generaba gran expectativa. “Van a tener un concierto con mucha energía, con bailarines, con toda la banda, haremos un gran show en Colombia”, había comentado el artista.



La Secretaría de Cultura de Ibagué anunció este viernes la cancelación del Jamming Festival, programado para este 19, 20 y 21 de marzo, en la capital tolimense.