María Cecilia Botero: de figura en la televisión colombiana a personaje de Disney

María Cecilia Botero es toda una dama de la televisión con 50 años ejerciendo esta profesión. En 'Nuevo rico, nuevo pobre', nos deleitamos con su personaje de Antonia Mancera. En entrevista con Noticias Caracol habló sobre sus miedos y proyectos. Esta icónica actriz siempre le ha apostado a trabajar en las producciones que dejan un mensaje.

"Que los ricos todo lo que consiguen no es porque estén sentados en una silla, también les toca camellar y muy duro para conseguir todo lo que tienen", comentó María Cecilia Botero.

Actualmente la actriz está más que feliz de hacer parte de 'Encanto', la película de Disney que se estrenará el próximo mes de noviembre. María Cecilia interpreta la voz en ingles de la abuela.

"Disney es Disney, es como un sueño hecho realidad. Uno toda la vida ha querido estar en una película de Disney", dijo.

Han pasado 50 años desde que inició esta profesión pensando que solo era un juego.

"Cuando me encontré con mi primer personaje 'La María', a mis 15 años, el director me convenció que yo sí lo podía hacer, aunque yo le decía que no", sostuvo.

Cabe mencionar que María Cecilia Botero tenía pensado estudiar antropología antes de tomar el rumbo hacia la actuación.

"¿Tú me imaginas a mi de antropóloga? Yo no", añadió.

Cada día enfrenta sus miedos, aún le cuesta hacer casting: "Creo que se me nota el miedo, se me nota la inseguridad".

María Cecilia ha sido maestra para nuevas generaciones de artistas, a los que más que actuación les inculca valores.

"Ser entre comillas famoso no significa ser rico ni poderoso", agregó la actriz diciendo que le gustaría retirarse y descansar.

Una vida en la que ha sido actriz de cine, teatro y televisión, empresaria del entretenimiento, presentadora de noticieros y radio. Una mujer que sin querer y sin ser consiente de lo que es, representa y engrandece la historia de la televisión colombiana.