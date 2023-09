Pablo Alborán da detalles del concierto que tendrá en Bogotá: "No faltará el romanticismo"

El próximo 3 de diciembre el cantautor español Pablo Alborán se presentará en el escenario del Movistar Arena de Bogotá con su nueva gira La cuarta hoja. Este es solo uno de los 25 shows que el cantante dará por toda Latinoamérica con su más reciente álbum.



La cu4arta hoja es el nombre del más reciente disco del cantautor con un total de 11 canciones compuestas por él y con algunas colaboraciones con artistas como María Becerra, Leo Richie, Aitana y Álvaro de Luna y Carín León.

Pablo Alborán explicó el significado del nombre de este nuevo álbum, que corresponde a esa buena suerte que algunas personas buscan en cosas externas. "Es un álbum que llega después de la pandemia que vivimos todos, nos dimos cuenta de que podíamos desaparecer. Es un disco que habla de esa cuarta hoja que siempre estamos buscando en el trébol de 4 hojas y que la respuesta está en nosotros mismos, la respuesta está en ti y en cómo te tomas las cosas buenas o malas que te pasen", aseguró.

Canciones como Carretera y manta, El traje, Amigos, entre otras, se escucharán en vivo en el escenario dispuesto en el Movistar Arena de Bogotá. Para el show del español se habilitaron dos pisos del lugar y el artista señaló estar bastante emocionado por reencontrarse con sus fanáticos colombianos con este nuevo formato.



"Es un público muy pasional, muy divertido, que anda haciendo bromas, o al menos mis amigos colombianos se la pasan haciendo bromas. Las empanadas me las como cada que voy para allá, te cuento que abrieron un restaurante colombiano aquí en Madrid y yo lo primero que les dije era que tenían que tener empanadas, bandeja paisa y ajiaco porque si no, no era colombiano, y lo tenían todo", señaló Alborán demostrando su cariño por Colombia.

La última vez que el cantante estuvo en el país fue el 27 de octubre de 2022 con su Gira de teatros, que también llegó a Bogotá, pero al escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán. "Este concierto es distinto porque la última vez que estuve allá era en un teatro, reducido, muy acústico, y aquí llevo toda la banda, llevo pantallas, luces, es otro repertorio donde la gente va a poder bailar y pasarla bien, aunque no deja de haber la emoción y el romanticismo que para mí es superimportante".

Aunque en su álbum La cu4arta hoja el artista español Pablo Alborán destaca por canciones más bailables, aseguró que complacerá a los colombianos con las canciones más pedidas de siempre. "Voy a cantar Saturno seguro, voy a cantar Quién, voy a cantar Tanto, voy a cantar Dónde esta el amor, también cantaré Amigos, algo de reggaetón algo de bachata, será un poco de todo", concluyó.

