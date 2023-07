Todo Incluido, la producción de Duván Duque que ganó el Concurso Iberoamericano de Cortometrajes

Todo Incluido, la producción del colombiano Duván Duque, está brillando en los festivales de todo el mundo. Este trabajo se convirtió en el primer filme colombiano en ganar el Concurso Iberoamericano de Cortometrajes versión española.

“Nos estrenamos en septiembre del año pasado en Toronto y ya llevamos 40 festivales como el Clermont Ferrand, que es el festival de cortos más importante del mundo. Estuvimos en Estados Unidos y hemos ganado premios en Bogotá, España, en Estados Unidos ganamos uno que nos hace calificables para los Óscar”, dijo Duque.

Todo Incluido es el tercer corto de Duván Duque. Este filme explora la relación de la clase media alta con el poder, el dinero y las apariencias.

“Quería hacerlo a través de la mirada de un niño que poco control tiene sobre esas estructuras sociales que crean esos problemas que permean a su familia y terminan afectando en sus relaciones profundas”, comentó el director.

Uno de los premios más importantes de España los reconoce como mejor corto y a Alejandra Herrera como mejor actriz.

“Me buscaron, a mí me llegó un mensaje por Instagram como ‘hola, encajas dentro de mi perfil, ¿quieres hacer un casting?’ Yo respondí que no tenía ni idea, pero que estaba dispuesta. Esta es la muestra de que hay cosas que, con disciplina, funcionan bien. Siento que Todo Incluido es un trabajo hecho con disciplina y amor. Me siento feliz de que los trabajos rindan frutos”, aseguró la actriz.

'RAPUNZEL, EL PERRO Y EL BRUJO'

Una nueva película colombiana, grabada en el Quindío, llegará muy pronto a las carteleras de cine del país. Se llama ‘Rapunzel, el perro y el brujo’, dirigida por Andrés Roa. Una historia de misterio que contó con el apoyo de Dago García Producciones y de Caracol Cine.

‘Rapunzel, el perro y el brujo’ es una historia ambientada en la Colombia de los años 90, donde un soldado conocido como ‘El Perro’, interpretado por Anderson Ballesteros, es secuestrado durante 14 años, hasta que logra escapar de sus captores.

"Él se recompone y utiliza todo este sufrimiento, toda esa soledad y todo ese miedo como fuerza. Luego le da la mano a una familia que le tiende la mano a él con anterioridad y ayuda a resolver un gran misterio”, expresó el actor Anderson Ballesteros.

Un mundo de misterio en el que el brujo es interpretado por el experimentado actor Álvaro Rodríguez: "Me agrada mucho ese personaje, me tocó alimentarme también de lo que yo escuchaba en Sevilla con los abuelos y con los tíos. Esas historias que producen miedo", dijo.