Valeria Duque contó cómo y dónde conoció a Rauw Alejandro: “Hablamos como 2 minutos”

El nombre de Valeria Duque fue tendencia hace una semana, luego de que se especuló que estaba relacionada con la ruptura de los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía . Se creía que el puertorriqueño había engañado a la española con ella. El programa La Red , de Caracol Televisión, habló con la también exparticipante del Desafío.



Duque contó que es fanática de Rauw Alejandro y que suele utilizar sus canciones para grabar algunos de los videos que sube a redes sociales, pero que eso no significa que tenga una relación cercana con él.

La polémica en la que se vio envuelta Valeria Duque empezó por un hilo de Twitter, en el que se decía que supuestamente ella se había conocido con el puertorriqueño en el mes de junio durante la gira Saturno World 2023. Se rumoraba que habían pasado la noche juntos y que habían concretado un segundo encuentro.

Publicidad

En la entrevista con La Red, Duque contó que ella llegó a México porque estaba estudiando actuación y aprovechando que en la capital del país azteca se iba a presentar Rauw Alejandro, la modelo paisa consiguió entradas para asistir y un boleto de backstage. Debido a que llegó tarde, indica, no pudo verlo en persona.

Al preguntarle si había hablado con él, Duque dijo que en medio de un evento, durante mayo de 2023, al que ella asistió con algunos amigos, estaba Rauw Alejandro con su equipo de trabajo.

Publicidad

“Hablamos como dos minutos”, relató. Según Valeria Duque, ella le preguntó cuándo iba a pasar por Medellín debido a que el cantante se encuentra en una gira. Le respondió que en octubre y “que ama Medellín, que tiene magia Medellín y ya”.

Manifestó que si Rauw Alejandro le llega a coquetear, no sabría qué hacer, pero dejó en claro: “Yo no me meto con hombres comprometidos”.

Tras la viralización de la supuesta infidelidad, Valeria lo tomó como un chiste, pero luego de que empezó a recibir insultos a través de redes sociales, decidió pronunciarse y tomar acciones legales contra la persona que filtró la información para que se retracte.

Publicidad

Ha sido víctima de ciberacoso

“El ciberacoso ha sido fuerte por parte de los fans de esta artista tan importante (Rosalía). Obviamente mucha gente creyó esa historia, ese invento y me han dicho cosas súper desagradables”, enfatizó.

Aconseja a los usuarios de las redes sociales a no creer en todo lo que se ve en estas plataformas y a ser responsables con la difusión de la información.

Aunque este capítulo en su vida llegó como un torbellino, decidió pasar la página y centrarse en sus proyectos. “Ese tema ya lo cerré”, puntualizó.