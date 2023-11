Yo me llamo Jessi Uribe fue eliminado tras recibir mensaje del artista original: "Esto no termina"

En el más reciente episodio de Yo me llamo de Caracol Televisión, el imitador de Jessi Uribe fue el eliminado por una decisión unánime del jurado. ¿Qué se lleva el participante de esta experiencia?

Tan solo quedan nueve participantes en el concurso de imitación. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, jurados del programa, decidieron que fuera David Galán, imitador del cantante popular Jessi Uribe el que abandonara la competencia.

Al respecto, el exparticipante señaló a Show Caracol que a lo largo de su paso por el programa lo que aprendió "realmente fue ser un verdadero artista, cosas que ignoraba totalmente de ser artista".

"Lo valoré, seguí los consejos de interpretación, puesta escena de cómo hacer el trabajo como un verdadero artista y eso me ayudó bastante", reconoció, a pesar de que, por decisión unánime del jurado, haya salido del programa tras su última presentación.

Publicidad

David Galán aseguró que "esto va pa rato" y que "esto no termina". "Quiero seguir aprendiendo más, quedé con muchas ganas", apuntó.

Casualmente, durante el episodio de eliminación fue Yo me llamo Jessi Uribe el participante que tuvo la fortuna de recibir un mensaje del artista original. El cantante popular destacó el talento de su imitador y lo invitó a no rendirse a pesar de lo que pasara esa noche.

“Mi hermanito, un saludo especial para usted. Quiero agradecerle por el tributo que me está haciendo usted en Yo me llamo. Como digo siempre, no hay que perder la fe, hay que ponerle todo el cariño y todas las ganas. No es solo cantar, sino encantar. Soy coqueto, pero con mucho respeto, aunque no dejo de ser coqueto. Trato de vivir cada canción y entregar cada vivencia. Que Dios lo bendiga y repítela”, dijo Jessi Uribe.

Publicidad

El intérprete de Yo me llamo quedó fascinado con el mensaje y rompió en llanto. Sin embargo, no desaprovechó para agradecer al cantante.

“Esto para mí es lo máximo. Yo sabía que algún día iba a llegar, pero fue una sorpresa impresionante. Gracias por esas palabras. Todo lo que he aprendido lo he hecho con mucho respeto y cariño. Seguiremos para adelante, claro que sí”, mencionó el imitador de Jessi Uribe en Yo me llamo.

Antes de que el imitador abandonara el escenario, Amparo Grisales no desaprovechó para aconsejarlo sobre su cabello, pidiéndole que lo llevara más parecido al artista original.