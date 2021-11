Noticias Caracol llegó a Ituango, Antioquia, donde no ha sido posible construir la paz . De la ETC Román Ruiz ya no queda nada, pues huyeron por el temor. Algunos excombatientes, a pesar de las dificultades, decidieron quedarse para construir proyectos de vida sin armas.

