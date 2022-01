Bebé estalla en carcajadas por un cuento y su risa se vuelve contagiosa en redes sociales

Las tiernas carcajadas de una bebé se hicieron virales gracias a su tía Guadalupe, que lo único que hizo fue intentar leerle un cuento infantil, ‘Tincho el hipopótamo’, pero la menor no paraba de reír. La razón sigue siendo un misterio.

Vea aquí el video e intente no reírse junto a esta pequeña.

“Algo le llamó la atención porque empezó a reírse a carcajadas. Estuvo como 10 minutos así. Es una beba muy simpática. Siempre se está riendo. Es la única hija de mi hermana más grande”, dijo la mujer sobre Francisca, que está a punto de cumplir 7 meses.

Ambas viven en La Pampa, Argentina.

No es la única sobrina de Guadalupe: tiene 9 más.

“Soy la única tía que no tiene hijos, entonces me aprovechan. Igual a mí me encanta divertirme con ellos. Les tengo mucha paciencia. Y cuando te devuelven una sonrisa, ese momento es mágico”, afirmó la joven al medio TN.