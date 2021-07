Hombre cancela boda porque la prometida no quería cuidar a sus tres hijos

Un hombre aprovechó sus redes sociales para ofertar el traspaso del paquete de la recepción de su boda debido a que esta se había cancelado porque la prometida no quiso hacerse cargo de sus tres hijos.

La publicación en la que contaba que, aunque el paquete de la fiesta le había costado originalmente como 100 mil pesos mexicanos lo había rebajado a 60 mil, tuvo un rápido alcance y, mientras varios le preguntaban qué había pasado con su relación, una pareja lo contactó para comprarlo.

Y fue justamente durante el canje del paquete de la boda cuando James Flores, de Nuevo León, México, dio detalles de lo sucedido con su pareja.

"Amo la que era mi futura esposa(...) yo tengo tres hijos aparte, yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos y ella no les daba la atención que yo quería como padre", aseguró en un video en el que mostraba la plata recibida por el traspaso del salón y otros preparativos de la que iba a ser su boda.

Luego, en una publicación de una amiga enfatizó: “Una de las cosas que no me gustó para nada es que no les ponía la atención a mis hijos y pues es eso más que nada” y aprovechó para agradecerle a sus seguidores que le enviaron palabras de apoyo.