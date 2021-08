Conductor de bus exige a pasajeros usar “pinche tapabocas” para no volver a tener COVID

Uno de los pasajeros fue quien hizo viral la imagen del mensaje que un conductor de bus les dio a quienes usen el servicio de transporte para no volver a contagiarse de COVID-19: “Que te pongas el pinche cubrebocas”.

“No es por ti, es para mí. Duré cuatro días con oxígeno por culpa del COVID para que venga un pendej@ y me vuelva a infectar”, dice claramente el texto que ha generado diversas reacciones y tiene más de 62 mil ‘me gusta’.

“Este chofer tiene más estrategia que el Gobierno completo”, “El Sr. conductor con lenguaje inclusivo”, “Bien dicho, el cubrebocas no es para no infectarnos, es para no infectar a los demás”, “deberían poner ese letrero en todos los camiones”, son algunos de los cientos de comentarios que recibió el mensaje del conductor de bus.