Conmovedora historia de joven que le regaló una moto a su padrastro: "Hizo de mí una profesional”

Diana Pérez Jara, que se graduó en dos carreras, le regaló una moto a su padrastro porque fue gracias a él y su arduo trabajo que pudo pagar las profesiones que eligió: Derecho y Escribanía Pública.

La joven, oriunda de Paraguay, quiso compartir la conmovedora historia en Facebook. Don Derlis, “mi padre del corazón, hombre trabajador y humilde y de un corazón gigante”, se esforzó para que ella cumpliera su sueño.

Diana contó cómo inició la historia por la que le regaló una moto a su padrastro: cuando le informó a su familia que quería hacer dos carreras, su mamá le refutó diciéndole que solo podrían pagarle una.

“Llorando entré a mi pieza (era muy chica y no entendía aún los compromisos de los grandes y el gran esfuerzo que hacen los padres para ponernos todo) hasta que se acercó este señor y me dijo ‘hasta que me duelan los dedos voy a trabajar, pero vas a estudiar Derecho y Escribanía’. No saben la sonrisa que puso en mis labios y fui la hija más feliz”, relató.

“¡No se imaginan cuántas veces le he visto sobrecargarse de trabajo a este señor para que yo pueda estudiar! Y con orgullo en el pecho digo que pegando y cociendo zapatos hizo de mí una profesional”, agregó.

Diana relató que le regaló una moto a su padrastro el día de su cumpleaños porque “hace 28 años asumió un compromiso de padre aun no siendo mis hermanos y yo sus hijos, ¡hace 28 años ha sido el mejor papá del mundo! (Mi padre biológico falleció en accidente cuando yo apenas tenía 1 año). Pero me mandó un ángel, ‘mi papá don Derlis’”.