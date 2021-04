Cura cambia letra de ‘Sopa de caracol’ por mensaje anticovid: “y si te descuidas te hago el funeral”

El padre Sergio Valverde Espinoza, de la parroquia Cristo Rey del Universo, en San José de Costa Rica, se hizo viral por la particular letra que le puso a la popular ‘Sopa de Caracol’ para enviar un mensaje contra el coronavirus.

“¡Quién dijo miedo, vamos a vencer, el COVID no nos va a matar!”, dijo antes de entonar la curiosa canción en misa.

Sin la mascarilla hay covid pa’ ti, covid pa’ mí

No te la vaya’ a quitar, sube, sube…

Sin la mascarilla hay covid pa’ ti, covid pa’ mí

No te la vaya a quitar, sube, sube

Te tienes que cuidar, te tienes que apartar

Si no al hospital vas a ir a parar

Y si te descuidas te hago el funeral

Eso decía parte de la letra que entonó el sacerdote.

La frase que más caló fue la de “y si te descuidas te hago el funeral”.

El padre Valverde, que habló con Noticias Repretel, afirmó que así es, porque “ante un pequeño descuido nos puede costar la vida”.

“Uno ve a una persona que se contagia en la casa, y el esposo, los hijos y todos, familias enteras, y pudo morir uno, dos o veinte”, agregó.