Empleada de restaurante sacó corriendo a un ladrón, publicó el video y terminó suspendida

Una valiente empleada de restaurante se hizo viral al publicar el video del momento en el que sacó corriendo a un ladrón que, armado, amenazó con lastimarla si no le entregaba el dinero.

La mujer, aunque temía por su vida, se llenó de valor y decidió pelear. “Yo estaba como enloqueciendo (le decía) como, 'woah, no puedes hacer eso, por favor vete'”, le comentó Araceli Sotelo, empleada de restaurante Subway, al medio WTVO .

Sin embargo, el delincuente le repetía “dame todo el dinero antes de que te lastime”, por lo que inició un forcejeo, en medio de aturdidores gritos de la joven, y esta logró imponerse.

“Era más pequeño que yo, así que tengo esa ventaja ... al menos podría poner mi peso sobre él, empujarlo o algo así”, dijo Sotelo.

Justamente en medio de esa ‘lucha’ el bolso de la mujer cayó al suelo, al igual que la pistola del ladrón, entonces la empleada de restaurante reaccionó rápidamente y la tomó. El sujeto termina por huir, visiblemente asustado, solo con el bolso que recoge del piso.

Araceli Sotelo publicó el video de las cámaras de seguridad del local ubicado en Rockford, Estados Unidos, pero cuando todo iba ‘viento en popa’, pues las imágenes se habían viralizado, "me suspendieron de mi trabajo después de este incidente".

Sus jefes querían que bajara el video de sus redes sociales y de todas las plataformas donde se hubiera replicado, algo casi imposible en digital.

“Querían mantener la privacidad de lo que me pasó y que yo me defendí”, afirmó, y dijo que fue suspendida “porque no quieren que la empresa sepa” lo que había sucedido.