Estudiante expuso a su compañera de clases por no ayudar en el trabajo grupal: “Se fue a la playa”

Los salones de clases son lugares en los que se imparte conocimiento, pero también lecciones. Una de ellas es la que jamás olvidará Dariana, una estudiante que fue expuesta por uno de sus compañeros . El joven manifestó que ella no ayudó en un trabajo en equipo.

Jhonatan Ulises fue el encargado de exponer la situación: “Realmente no es justo el hecho de que yo haya hecho todo y ella no haya hecho nada. Se paró a exponer como si sí hubiera hecho los temas y le dije ‘aquí no, reinita’”.

El estudiante manifestó que estaba cansado de los desplantes que Dariana le hacía cada vez que le pedía apoyo en el trabajo escolar.

Al joven no le quedó más remedio que darle una lección que jamás olvidará: “En conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada, maestra”.

En su defensa, Dariana dijo que estaba indispuesta. No obstante, no contaba con que su compañero enseñaría fotos de ella disfrutando de unas vacaciones: “Tan enferma que se fue a la playa y tan enferma que se fue a un concierto y tan enferma que se fue a vacacionar”.

No obstante, no consiguió el resultado que buscaba: “Total, pues la expuse como pudieron ver y la maestra la pasó con 100 porque pensó que era una broma”.

¿Será que habrá una nueva entrega de esta historia que ya tiene más de 80 millones de reproducciones en TikTok?

Las historias que involucran animales nunca paran de sorprender en las redes sociales. Ese fue el caso de una perrita que fue rescatada tras ser encontrada dentro de un saco de basura en aguas del río Magdalena.

El suceso quedó registrado en un video que fue compartido por algunas cuentas dedicadas a informar sobre hechos variados.

En las imágenes se observa cómo estas personas se desplazaban en una lancha, cuando de repente paran pare recoger un saco de basura que flotaba en el agua.

Sin embargo, al recoger el objeto, los ciudadanos se percataron que dentro del costal se hallaba una perrita cachorra que luchaba por sobrevivir.

Pese a que se desconoce cómo la perrita terminó en esas condiciones, en un video posterior se reveló que sus rescatistas decidieron adoptarla poniéndole como nombre Magdalena, lugar donde este animalito luchó para sobrevivir y pudo tener una segunda oportunidad.