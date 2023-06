Hatenyan, el joven japonés que puede convertirse en casi cualquier persona gracias al maquillaje

Por allí dicen que las apariencias engañan y este joven japonés le da mucho sentido a ese refrán. Hatenyan, gracias al maquillaje , puede convertirse en casi cualquier persona. Sus seguidores en las redes sociales quedan atónitos al ver sus transformaciones.

Hatenyan podría ser catalogado como un camaleón dispuesto a engañar con su apariencia. Detrás de su rostro angelical se esconde una gran verdad.

Este joven, de apenas 22 años, tiene mucho talento con el maquillaje. Tanto así que se puede transformar en un atractivo caballero o en una chica hermosa gracias a sus técnicas.

Publicidad



Su historia dice que aprendió de maquillaje de forma autodidacta y fue incorporando más técnica y detalles con cada una de sus transformaciones, casi al punto de convertirse en alguien irresistible en plataformas como Tinder.

Lo malo es que ninguna cita lo acepta tal como es, una situación que se convirtió en pan de cada día. Pese a su situación, logró cotizarse en la bolsa de valores de las redes sociales, donde sus seguidores se cuentan por millones.

No todo lo que brilla es oro. Más vale andar con cuidado y entender que el mundo virtual puede tener varias caras de una misma moneda.



Mascarilla del horror

Publicidad

Los elementos para la belleza en el rostro no solo generan curiosas historias entre los adultos, también lo hacen entre los más pequeños. Por culpa de una mascarilla facial, Madeline Reed, una joven de 25 años, sin querer asustó a su sobrina favorita, una pequeña de 2 años que había llegado a visitarla a su casa.

La joven tenía puesta una mascarilla facial y enseguida corrió a abrir la puerta. Sin embargo, en ese momento vino lo peor, pues la pequeña, al verla, solo lloraba del terror.

Pasaron más de 10 minutos antes de que la pobre niña dejara de llorar.

"Ella también estaba emocionada de verme 😭", escribió Madeline, junto a este video que compartió en las redes sociales. Agregó: "La mayoría de la gente puede ver en el video lo mucho que nos queremos y lo mal que me sentí cuando vi que estaba asustada".

Publicidad

Las reacciones al video no se hicieron esperar. "Pobrecita, esa mascarilla facial sin duda la va a recordar", "Ya no va a querer ir a verte Jajajaja", "Necesito que mi sobrina se alegre así cuando me vea 😂" y "Ella pensó que algo malo le había pasado a tu cara 😂" fueron algunos de los comentarios.