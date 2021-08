Joven embarazada se negó a vacunarse contra el COVID-19 y terminó en UCI con un colapso pulmonar

Lucy Smith es una joven de 18 años que casi muere luego de contagiarse de coronavirus COVID-19 . Según su relato, estando embarazada, se negó a aplicarse la vacuna contra la enfermedad. Esa acción casi le cuesta la vida y la de su bebé.

La mujer se contagió de COVID-19 cuando cumplió las 36 semanas de embarazo.

Su estado de salud se deterioró de a poco y fue internada en el hospital de la Universidad James Cook, situado en Inglaterra .

Con el paso de las horas su condición se volvía más crítica y los médicos se vieron obligados a realizar una cesárea de emergencia antes de intubarla en una unidad de cuidados intensivos, ya que había sufrido un colapso pulmonar.

“No sabía lo que nos pasaría a mí y a mi bebé. Estuve en la unidad de maternidad durante cuatro días antes de que mis pulmones colapsaran. Hicieron una cesárea de emergencia y luego me pusieron directamente en un ventilador, lo que significa que no pude ver a mi bebé”, narró la joven al diario Mirror .

Publicidad

Aseguró que entrar a la UCI la hizo pensar en que iba a morir y que no conocería a su bebé.

Gracias al esfuerzo de los galenos su estado de salud mejoró tras cuatro semanas en cuidado crítico.

En ese momento la llevaron a la sala de neonatos y allí pudo conocer a su bebé: “Cuando pude verla en la sala de partos, pude abrazarla por primera vez, fue muy emotivo, lloré”.

Hoy, está en su hogar disfrutando de su pequeña hija.

Desde allí envió un mensaje a todas las madres embarazadas: “Vacúnense, no vale la pena correr el riesgo de contraer la enfermedad, casi me muero”.

Publicidad



Por su parte, Deepika Meneni, directora clínica de obstetricia de South Tees Hospitals NHS Foundation Trust, contó que le alegra que la joven madre y su bebé se hayan salvado.

Ella también aprovechó para mandar una importante invitación: “Recomendamos encarecidamente que las futuras mamás reciban la vacuna contra el COVID-19”, dijo la especialista.