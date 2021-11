Mueren 63 gallinas y culpan a “ensordecedora” música de una boda

Una procesión de bodas tradicional en India con fuegos artificiales, bailes y una banda de música fue acusada de la muerte de 63 gallinas.

Ranjit Kumar Parida, dueño de las aves, dijo que la fiesta estaba emitiendo un "ruido ensordecedor" al pasar por su granja en el estado oriental de Odisha poco antes de la medianoche del domingo.

"Les pedí a los operadores de la banda que bajaran el volumen porque la música era demasiado ruidosa y aterrorizaba a las gallinas, pero no me escucharon y los amigos del novio me gritaron", dijo Parida.

Un veterinario reveló que las aves murieron de un ataque al corazón y presentó una denuncia ante la Policía después de que los organizadores de la boda se negaran a pagar una indemnización.

El profesor de zoología Suryakanta Mishra, autor de un libro sobre comportamiento animal, le dijo al Hindustan Times que el ruido fuerte aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en las aves.

"Las gallinas se rigen por un ritmo circadiano que está controlado por el ciclo natural de luz / oscuridad del día y la noche. La emoción o el estrés repentinos debido a la música fuerte podrían alterar su reloj biológico", explicó.

La historia tuvo un final agridulce para el dueño de las aves después de que la Policía convenciera a las partes en conflicto de "resolver el asunto mutuamente".

"No hemos iniciado ninguna acción ya que (el avicultor) retiró la denuncia", dijo el oficial Droupadi Das.