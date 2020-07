Mujer embarazada posa con miles de abejas en su vientre y recibe ola de críticas

Bethany Karulak-Baker desató una polémica en las redes sociales al compartir una sesión de fotos de su embarazo, en la que posaba con miles de abejas que cubrían su vientre.

“Aquí están las fotos de maternidad que les prometí compartir. No me picaron ni una vez. La abeja reina está atada a mi vientre dentro de una jaula. Solo pusimos las abejas sobre mí y, naturalmente, ellas comenzaron a cubrirme. No se preocupen, todo esto fue aprobado por mi doctor. Apenas fueron 10 mil abejas. ¡Ánimos a todos!”, escribió Bethany al compartir las fotografías en Facebook.

Las críticas no se hicieron esperar. Sus detractores calificaron la sesión de fotos como un acto de irresponsabilidad en el que Bethany puso en riesgo su vida y la de su bebé.

Con 39 semanas de embarazo, Bethany quería compartir su maternidad rindiendo un homenaje a su profesión: la apicultura, y a los momentos difíciles por los que ha pasado: un aborto espontáneo, una cirugía y otros golpes de los que se ha levantado.

Por eso, ante los ataques recibidos en redes sociales, ella respondió con su aguijón afilado.

“Me han picado miles de veces y he lidiado con bastante en mi vida. Para mí, estas cosas sin sentido son como besos de mosca. Así que no se preocupen por mí o por mi bebé”, finalizó.

Publicidad

No hay miel sin hiel, y en el caso de Bethany Karulak-Baker el refrán se cumple literalmente.

Vea más historias curiosas, en Noticias Caracol.