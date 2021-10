Mujer termina semidesnuda y en el suelo tras fracasar en recrear épico baile de 'Dirty Dancing'

Las escenas de la película ‘Dirty Dancing’ suelen ser tomadas por parejas para recrear el baile y el romanticismo que estas demuestran, pero no todas salen bien. Y precisamente uno de esos fracasos se ha hecho viral, en él una mujer termina semidesnuda.

A juzgar por las imágenes, el salto parecía más que preparado, pero el inesperado resultado le dio un giro a la historia.

Mientras suena ‘(I’ve Had) The Time of My Life’, la mujer corre hacia su parejo en una calle y otra persona los graba. Todo iba bien para recrear la escena del ascensor de 'Dirty Dancing': ella toma impulso y corre, él la levanta de forma vertical y cuando lo están logrando, de repente, las cosas cambian.

El punto de equilibrio se pierde y el cuerpo de la mujer se va hacia la espalda del hombre, que en un intento desesperado por atraparla antes de que cayera, le agarra el vestido y una vez ella toca el suelo queda semidesnuda.

Por fortuna, el hecho no pasó mayores. Aunque el truco resultó fallido, quedó registrado para unas buenas carcajadas.