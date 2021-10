Por adicción al queso, niño hace gastar a sus padres una millonada cada año

Dawn Baker es una mujer de 43 años que reside en Dover Inglaterra. Recientemente en su cuenta de TikTok, registrada como @dawnbaker18, compartió un video en el que se puede observar a su pequeño hijo Alfie comiendo un bloque de queso.

Según reportó el diario británico The Mirror , la madre dice que el niño, de 4 años, es adicto al queso desde que tiene 3 meses, edad en la que empezó a consumir alimentos sólidos en su dieta.

La familia gasta aproximadamente 35 libras esterlinas semanales en bloques de queso o alimentos que lo contengan.

El pequeño Alfie no suele consumir otros alimentos que no contengan este derivado de los lácteos.

"Es literalmente adicto al queso. Aparte del desayuno, lo toma con cada comida. No come en las cenas escolares porque no pueden incorporar queso como nosotros", señala la mujer, según The Mirror.

La madre del menor cree que esta adicción es positiva, puesto que su hijo consume calcio constantemente, aunque ha recibido fuertes críticas por permitirlo.

"La gente ha estado diciendo que soy una mala madre, dejándolo comer tanto queso, pero consulté con los médicos y tiene los dientes más increíblemente fuertes", indicó la madre.

El video en el que se ve al pequeño comiendo el bloque de queso se hizo viral y ha llamado la atención de muchos usuarios de TikTok, que no pueden creer que alguien tan pequeño ya posea ese tipo de adicciones.

Por otro lado, hay quienes se identifican con él, pues también son amantes del queso.