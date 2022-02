Príncipe alemán adopta a un hombre de 27 años para continuar con su linaje

El príncipe alemán de 78 años, Frédéric Von Anhalt, viudo de la famosa actriz de Hollywood Zsa Zsa Gabor, decidió adoptar a un hombre de 27 años, llamado Kevin Feucht, como heredero, para así continuar con su linaje.

Frédéric Von Anhalt explicó que su sucesor deberá cumplir ciertas normas. Entre ellas están vivir y trabajar junto a él. Asimismo, el joven se encargará de pagar sus facturas y, en algunas ocasiones, cocinarle.

"Mi padre es amigo de Frédéric y me dijo que podía quedarme en su casa. Frédéric y yo acordamos que si le ayudaba con las tareas del hogar, trabajaba con él en el ordenador, me aseguraba de que se pagaran sus facturas (ya he conseguido rebajar algunas) y cocinaba, podía quedarme", indicó el joven al medio The New York Post .

Al heredero se le garantizará su certificado de nacimiento, por lo que se realiza el respectivo cambio de apellido. A pesar de que el príncipe y el padre del hombre adoptado son muy buenos amigos, ambos indicaron que la acogida no afectó de ninguna manera su amistad.

"Su padre y yo seguimos siendo amigos. Si sus padres están de acuerdo, es lo único que importa", destacó.

Anteriormente Frédéric Von Anhalt ya había estado en búsqueda de un heredero. En épocas anteriores, el príncipe adoptó a 5 personas. Sin embargo, todos lo abandonaron tras recibir el título.

"Estoy haciendo todo lo correcto para proteger la herencia, mientras estoy vivo. Pero después de que muera, me importa un bledo. Por ahora, sin embargo, solo espero que Kevin funcione. Es diferente a los demás, tiene cerebro, pero nunca se sabe", concluyó.