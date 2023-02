Trabajador de supermercado se convirtió en héroe tras devolver millonada que encontró en un carrito

Un trabajador de un supermercado en Estados Unidos tuvo un gesto que conmovió a más de uno: encontró 17 mil dólares en un carrito (más de 88 millones de pesos colombianos), y sin dudarlo devolvió el dinero a su dueña.

El protagonista de esta historia es un joven que emigró de Ghana, país africano, a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades.

Precisamente, en medio de una jornada laboral en el supermercado encontró un fajo de billetes en un carrito.

En ese momento pensó en hacer lo correcto y corrió hacia donde la propietaria del dinero para entregarlo.

“Me escucharon y les pedí que se detuvieran”, manifestó el trabajador a The Sun .

Acto seguido entregó los dólares: “Ella quedó sorprendida, las lágrimas salían de sus ojos. Tomó algo del dinero para tratar de compensarlo y yo le dije que no, que estaba bien así”.

Se conoció que el joven, tras llegar de África, se quedó en la casa de un amigo de la familia. Pese a que su situación económica no es favorable, nunca dudó en lo que debía hacer: “Mi conciencia no me lo permitiría. No podría volver a casa si hiciera eso”.

La mujer no tenía palabras: tras agradecerle al joven manifestó que ese dinero era para el pago de la cuota inicial de su casa.

Y es que su buena acción le trajo beneficios, pues sus jefes lo ascendieron y le otorgaron así un premio por su honestidad.

