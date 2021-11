Vaca escapó del matadero y se subió por tobogán de agua en medio de la huida

Una vaca protagonizó un curioso hecho en un club social de Sao Paulo, Brasil, pues el animal escapó del matadero y en su huida se subió por un tobogán de agua, lo cual terminó siendo un bizarro rescate.

En una grabación se ve como el cuadrúpedo se desliza sobre un tobogán de agua, pero se quedó atascado. Varios testigos del suceso corrieron para ayudar al animal, empujándolo hacia la piscina. El video se volvió viral rápidamente.

Carlos Miguel Serante, dueño de la vaca, confesó que el animal escapó momentos antes de ser llevado al matadero.

“Un tipo vino a decirme que se subió encima del tobogán. No lo creí. Lo seguimos, lo llevamos y me enseñaron el video de él en la piscina. No pensé que subiría. Es un garrote de dos años”

El animal no sufrió algún daño tras el recate y su dueño decidió desistir de llevarlo al matadero.

Vídeo de vaca escorregando em tobogã de clube viraliza

"Pensé que el tobogán no aguantaría. Dicen que puede soportar hasta 200 kilogramos. El animal tenía un poco de calor, quería nadar y usar el tobogán de agua es todo. El animal no murió, solo está más limpio", aseguró Joao Andrade Zevole, presidente del club social en Sao Paulo.

Ahora, la vaca se convertirá en mascota del club social y tendrá el nombre de ‘Tobogá’ (que significa tobogán en portugués) a petición de la gente.