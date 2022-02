Video: ciclista es embestido por un toro durante una competición

Las carreras de ciclismo de montaña suelen tener cierta peligrosidad por la inestabilidad del terreno, pero lo que nunca esperan sus competidores es tener un encuentro cara a cara con un toro furioso y eso le pasó lastimosamente a un ciclista.

Durante la competición Bianchi Rock Cobbler en California, Estados Unidos, Tony Inderbitzin se topó con un toro que lo embistió fuertemente.

En un video se puede ver cómo Tony baja la velocidad de su bicicleta y, seguidamente, el animal lo embiste, mandándolo al suelo. Posteriormente, vuelve a atacarlo en dos ocasiones.

Tony Inderbitzin declaró para el medio local Cowboy State Daily que quedó dolorido en todo el cuerpo, principalmente, en el cuello.

“Me duele todo, sobre todo el cuello por el segundo ataque, me dieron un latigazo. Lo único que no me duele es el brazo izquierdo y la cabeza”, declaró Tony Inderbitzin.

El mismo ciclista manifestó que otros competidores también tuvieron encuentros con otros bovinos que los atacaron.

Por su parte, los organizadores de la competición indicaron que revisarán bien la ruta para el próximo año, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes.