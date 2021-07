Lo que debe saber sobre el sida felino y la leucemia en los gatos

Si usted también ama a los gatos y está pensando en adoptar uno o ya tiene uno en casa , es importante que conozca de dos enfermedades que son como el coco para los propietarios de felinos: el VIF, mejor conocido como sida felino y la leucemia.

“Las enfermedades virales felinas son enfermedades de tipo infecciones o infectocontagiosas que aún representa una gran motivo de consulta en la clínica diaria”, declaró Julián Sáchica, médico veterinario especialista en felinos.

Sida felino

Cuando se habla de sida, los humanos se ven intimidados pensando en que se va a transmitir, un hecho muy alejado de la realidad, puesto que aún se tiene mucho que conocer sobre lo que médicamente se llama VIF, virus de inmunodeficiencia felina.

De acuerdo con el veterinario Sáchica, la enfermedad solo se puede transmitir entre individuos de la misma especie por medio de contacto de saliva y sangre.

De aquí, la gran importancia de que su gato no salga a la calle , pues el contacto eventual con otro felino que esté infectado podría contagiarlo.

“No es una enfermedad zoonótica, no se transmite de un gato a un humano. Los gatos pueden convivir con otros gatos que tengan la misma condición”, agregó Julián Sáchica.

Pero, si están en la misma casa un gato infectado y uno sano, nunca podrán tener contacto. Además, tenga en cuenta que la enfermedad nunca se va transmitir a un perro y, aunque no tiene ni vacuna ni cura, su gatito con VIF puede vivir con calidad de vida durante varios años.

“Simplemente que esté alejado de los otros gatos. Debe tener sus propias cosas, su propia arena, sus platos y juguetes, todo tiene que ser de él y tiene que estar apartado de los demás”, manifestó Sebastáin Zoque, tutor de un gato con VIF.

Alimentarlo bien, evitar condiciones de estrés y recibir mucho amor, harán que su minino positivo para sida viva con una buena condición de vida.

Leucemia en gatos

El virus de la leucemia genera problemas de salud en muy poco tiempo y esto compromete la longevidad de los felinos.

También se transmite de gato a gato, por eso, es importante que su mascota no salga de la casa. Al igual que el VIF, no es zoonótica, no se transmite a los perros, pero tenga en cuenta que esta si es una enfermedad prevenible.

“Afortunadamente, para el virus de la leucemia sí tenemos vacuna. La mejor prevención que podemos hacer es vacunar. Hay que testear a todos los gatos y los negativos se deben vacunar”, agregó el médico veterinario Sáchica.

Recuerde que es mejor prevenir que curar, pero cuando las circunstancias sucedan, debe dar mucho amor, cuidado y paciencia a su gatito.

“A las personas que rechazan estos animalitos, los invito a que se informen más sobre estas enfermedades, ya que no afectan a personas y no afectan a otros animales. Ellos pueden convivir perfectamente con otras especies que no sean un gato”, expresó Sebastián Zoque.

El hecho de que se tenga un gato con estas enfermedades no significa que el animal se vaya a morir rápidamente, según el especialista de felinos Sáchica.

La eutanasia es la última opción para su gato, en vista de que hay formas de manejar estas enfermedades y tratamientos que ofrecen una buena calidad de vida a los felinos.