“Casi me vomito”: encontró una araña en su comida tras pedir un domicilio a reconocido restaurante

Katie Moss tuvo una experiencia “traumatizante” luego de pedir un domicilio a un reconocido restaurante de comida rápida en Winsford, Reino Unido, pues encontró una araña en su comida.

Ella había pedido un wrap de pollo, papas fritas y una hamburguesa el pasado 19 de enero; no obstante, tras dar un par de mordiscos , sintió que había mordido “algo duro”.

Cuando sacó de su boca el misterioso objeto, quedó aterrorizada al descubrir que era una araña de aproximadamente 5 centímetros.

“Escupí el resto pero lo había mordido. Estaba asqueada, tenía ganas de vomitar. No creo que la araña fuera del Reino Unido porque nunca antes había visto una araña así. Era una especie de araña exótica. Realmente no me importan las arañas, pero no quiero una en mi boca. No sabía a nada en ese momento, pero después, tenía un mal sabor en la boca, que podría haber sido mi imaginación”, manifestó Katie Moss para el medio local Liverpool Echo.

Araña en comida de una mujer Kennedy News Media

La mujer se quejó ante el restaurante, que le ofreció una disculpa, el reembolso de su dinero y un cupón de 10 euros. Dice que quedó traumatizada y que no desea volver a comer en ese restaurante.

"Estoy traumatizada por eso, también estoy paranoica. Examino todo lo que como ahora, incluidas las cosas que he cocinado, y eso me desanima", agregó Katie.

Un portavoz del restaurante anunció que se iniciará una investigación para saber cómo la araña terminó en la comida de la mujer. La principal hipótesis que se maneja es que el animal habría estado en una bolsa de lechugas.