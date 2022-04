Colombiano, aplaudido por salvar a mujer que cayó a vías del metro con los vagones en marcha

En Argentina, un inmigrante colombiano se está llevando los aplausos luego de conocerse que fue él quien se lanzó a las vías del metro de Buenos Aires para rescatar a una joven que se había caído mientras los vagones estaban en marcha.

En un video se ve el momento en el que Candela Salazar se sintió mareada y, cuando intentó pedirle ayuda alguien, se desmayó y cayó en las vías del metro mientras el tren estaba en marcha. No obstante, el inmigrante colombiano Mario Betancourt, que presenció el accidente, no lo pensó dos veces para saltar a auxiliarla.

Candela se reencontró con el colombiano que la rescató tras 12 días de hospitalización y un poco más de recuperación.

“Yo veo que todo el mundo se queda impactado, nadie corre a socorrerla y yo me tiro de una debajo del tren, la veo y se me vinieron las lágrimas. Sinceramente fue algo extraordinario”, declaró Mario.

Ver la grabación del incidente solo le provoca asombro a Candela de poder decir que está "viva, sana y bien después de lo que pasó". Por un momento, Mario pensó que la joven había muerto.

“Ella quedó al lado del riel, pero donde quede al frente no estaríamos contando la historia”, agregó el colombiano radicado en Argentina.

La joven no recuerda ese momento, pero al ver que la vida le dio una nueva oportunidad, siente que volvió a nacer y, por eso, no tiene más que agradecimiento

“Gracias de verdad por sacarme de ahí, por tener la valentía de tirarte primero y sin dudarlo, porque no lo dudaste un segundo y muchas gracias por eso. Hoy estoy acá gracias a eso también”, expresó Candela Salazar.

Tras verla caer, al hombre inicialmente no lo querían dejar pasar, pero él dice que pudo más su impulso por ayudar.

“Yo les dije 'no, es que es una vida y es un ser humano', pero ellos decían 'no, no se puede, nadie la puede tocar'. Entonces, yo dije malas palabras y me metí sin miedo a socorrerla”, reveló.

Mario vive desde hace 11 años en Argentina, tiene 3 hijos pequeños, fabrica muebles de madera y dice que no lo hizo por esperar algo a cambio, pero señala que si gracias a ello se hace posible la regularización de su estatus estaría más que feliz.