Colombiano en EE. UU. fue violentamente agredido, en lo que cataloga como un ataque homofóbico

Nuevamente un colombiano fue violentamente atacado sin razón aparente en Florida, Estados Unidos. Esta vez se trató de lo que las autoridades perfilan como un ataque homofóbico . El agresor está libre y, además, es vecino de la víctima, quien asegura temer por su vida.

Todo sucedió en un conjunto de apartamentos en el que vive Camilo Gutiérrez. Su vecino, sin contemplación alguna, se le acercó e intentó estrangularlo cuando el colombiano, de 23 años, se dirigía a su vehículo.

“Estoy caminando hacia mi carro y, de la nada, me estrangula, no lo había visto. Me levanta del piso, me empieza a decir palabras homofóbicas y repite: no me gusta la gente gay", expresó.

De acuerdo con un vocero de la Policía de Miami Michael Góngora, el agresor, identificado como Jonathan Watts, fue arrestado cuando los policías se dieron cuenta de las marcas que le dejó a Camilo Gutiérrez en el cuello.

Tras pagar una fianza, el sujeto de 40 años quedó en libertad. Ahora Camilo teme que su atacante vuelva a actuar, pues no era la primera vez que lo confrontaba.

“En el primer incidente, él me empuja y nos empieza a agredir. Se nos acerca, alza el brazo como si nos va a dar un puño y dice que a él le gusta pegarle a la gente gay", agregó Camilo.

La víctima logró una orden de restricción contra su vecino y espera que el caso sea elevado de agresión física a crimen de odio , con lo que cabría una condena en prisión.

Por último, la administración del conjunto donde residen ya le notificó al atacante que debe dejar el inmueble en una semana, pues para vivir en el lugar no se puede tener antecedentes judiciales.