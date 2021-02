Congresista de EE. UU. revela que fue víctima de abuso sexual

La diputada demócrata de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez reveló haber sobrevivido a un abuso sexual en un emotivo video en Instagram, donde confesó haber temido por su vida durante el ataque al Capitolio.

Acusando a los conservadores que se oponen a la destitución del expresidente Donald Trump de alentar la violencia que condujo a este ataque, el símbolo de la izquierda progresista estadounidenses los comparó con "abusadores".

“La razón por la que digo esto y la razón por la que me emociono en este momento es porque estas personas que nos dicen que sigamos adelante, que no es gran cosa, que debemos olvidar lo que sucedió o incluso decirnos que nos disculpemos, estas son las mismas tácticas de los abusadores. Y soy una sobreviviente de agresión sexual y no se lo he dicho a mucha gente en mi vida”, reveló.

"Intentan decirnos que pasemos a otra cosa sin rendir cuentas, sin que se diga la verdad o sin afrontar los daños extremos, la pérdida de vidas humanas, el trauma", aseguró Ocasio-Cortez.

"Como sobreviviente, lucho con la idea de que me crean", añadió sin dar detalles ni fechas de la agresión.

Alexandria Ocasio-Cortez, la más joven de los representantes a la Cámara en Estados Unidos, explicó en el video en directo el miedo que sintió durante el ataque al Capitolio y cómo tuvo que esconderse. "Pensé que iba a morir", aseguró.

“Están usando las mismas tácticas de cualquier otro abusador que simplemente te dice que sigas adelante, de ese hombre que te tocó inapropiadamente en el trabajo diciéndote que sigas adelante. ¿Te creerán a ti o a los adultos que te lastimaron cuando eras un niño? Y creces y los confrontas por eso y ellos tratan de decirte que lo que sucedió nunca sucedió”, insistió.

La confesión de la diputada, que cuenta con más de 350.000 vistas, fue celebrada por su valentía y su honestidad.

La diputada Katie Porter explicó a la cadena MSNBC que le prestó un par de zapatillas durante el ataque por si debía "correr para salvar su vida", a lo que AOC le respondió:

Solo espero poder convertirme en mamá. Espero no morir hoy.

Ocasio-Cortez afirmó que “necesitamos responsabilidad, porque la rendición de cuentas no se trata de venganza, no se trata de vengarse de las personas, no se trata de nada de eso, se trata de crear seguridad. Y no estamos seguros con personas que ocupan posiciones de poder, que están dispuestas a poner en peligro la vida de otros si creen que eso les dará un punto político, porque quieren, ¿qué? ¿Postularse para presidente dentro de cuatro años?”.

Esta semana, la congresista desairó al senador republicano de Texas, Ted Cruz, quien aprobó sus críticas a la aplicación bursátil Robinhood.

"Estoy encantada de trabajar con los republicanos en este tema en el que hay puntos en común, pero hace tres semanas casi consiguen que me asesinen, así que pueden esperar sentados", tuiteó AOC.

Sobre el ataque al Capitolio, recalcó que escondida en el baño de su oficina, sintió la muerte de cerca y que eso, como el abuso, es algo que no se supera.