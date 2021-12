Diputada faltó a sesión decisiva porque estaba en Disney: “Creí que el año ya había terminado”

Como absurda califican la disculpa de la diputada Gabriela Brouwer de Koning, del partido Juntos por el Cambio, en Argentina , por fallar a una sesión decisiva para definir el alza que se aplicará al impuesto de bienes personales. Dijo que se había ido a un parque temático de Disney de vacaciones.

La votación, que fue convocada por la oposición, terminó 127 a 126, lo que llevó a un alza del 0.25% en el impuesto, lo que clavó las miradas de la ciudadanía en el puesto vacío que debía ser ocupado por Brouwer.

La diputada, que toda su vida ha estado rodeada por la política, aseguró que pensó que “ya había terminado el año”, lo que en lugar de calmar los ánimos molestó más a los votantes.

Brouwer explicó que su familia había viajado a Estados Unidos a Disney y ella se quedó en lo que creyó que era una última sesión. “Yo me quedé a la sesión del presupuesto, pensaba en no viajar porque parecía que el tema iba a seguir la semana siguiente con un cuarto intermedio, pero hubo un cambio al final, se votó y lo primero que pensé después de 36 horas de sesión sin dormir es que se había terminado mi tarea legislativa y la voluntad por la cual el pueblo me votó y cumplí”, afirmó en una entrevista.

Sin embargo, cuando aterrizó en Disney le comunicaron que debía volver pero, dice, le fue imposible encontrar un vuelo que la llevara de vuelta a casa.

Aunque asegura que es “el error político más importante que he tenido” contrario a pensar en una renuncia está decidida a “redoblar mi trabajo y tratar de resarcirlo”.