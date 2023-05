Escándalo en Brasil: alcalde de Araucaria se casó con una adolescente de 16 años

La Fiscalía de Brasil investiga a Hissam Hussein Dehaini, alcalde del municipio Araucaria, por el presunto delito de nepotismo. Este hombre, de 65 años, el pasado 12 de abril de 2023 contrajo matrimonio con una adolescente de apenas 16 años.



Aunque pueda sonar contradictorio, el matrimonio no fue lo más escandaloso. Días después, el alcalde de Araucaria fue acusado de un delito, pues nombró a su suegra como secretaria de Cultura en su municipio.

“Este caso tiene todavía aspectos más dramáticos, porque el matrimonio de esa adolescente fue autorizado por la propia madre, que después recibió un cargo oficial. Lo que, de hecho, torna la situación más delicada. Aquí no solo hablamos de la protección de la propiedad administrativa, sino también de la misma adolescente”, sostuvo Melina Faquin, abogada.

Hissam Hussein Dehaini, que ya va por su quinto matrimonio y posee un patrimonio millonario, un día después del matrimonio nombró a su suegra en el cargo.

“La Constitución establece que, para una buena administración pública, el principio de personalidad debe ser apartado y la moralidad administrativa recomienda que prácticas como denominación de parientes o agregados sean apartadas”, agregó la abogada.

Publicidad

Este político es investigado por otros 11 nombramientos de personas cercanas a él en cargos públicos. Se trata de sus hijas. Ellas fueron indemnizadas por más de 230.000 reales en 2 años por ocupar las secretarías de Administración y la de Gestión de Personas.

Hace unas horas, este alcalde renunció a su partido político y destituyó a su suegra del cargo en el que la había puesto.



Allanaron la casa de Jair Bolsonaro

En otros hechos recientes en Brasil, la Policía allanó la casa del expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia, en el marco de una investigación sobre la supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, lo cual él negó.

Publicidad

El exmandatario ultraderechista, que gobernó Brasil de 2019 a 2022, confirmó el registro de su residencia, indicando que le confiscaron su teléfono y acusando a las autoridades de intentar "fabricar un caso" en su contra.

"No hay adulteración de mi parte. No me vacuné, punto, eso nunca lo negué", dijo Bolsonaro en declaraciones a periodistas frente a su residencia en la capital brasileña.

"Estoy realmente sorprendido por el allanamiento y la incautación. No tengo nada más que decir", señaló.

El expresidente, un escéptico de la vacuna anti-COVID, desafió los consejos de expertos sobre el manejo de la pandemia. En reiteradas ocasiones repitió que no se vacunaría y llegó a decir que quien lo hiciera corría el riesgo de convertirse en "caimán".