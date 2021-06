Estados Unidos donará 500 millones de Pfizer a los países más pobres del mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden , anunció formalmente la donación de 500 millones de vacunas durante el próximo año.

“Bajo mi dirección, los Estados Unidos comprará 500 millones de dosis adicionales de Pfizer, la vacuna Pfizer, y donaremos a cerca de 100 países de ingreso bajo y medio bajo, ellos serán los beneficiarios”, manifestó el presidente Biden.

Los países beneficiarios están definidos en una lista Covax y son aquellos cuyo PIB, per cápita, está por debajo de los 4000 mil dólares. Muchos de ellos no han ni siquiera empezado la vacunación o tiene tasas por debajo del 1%.

En Suramérica, solo recibirán vacunas de esa donación Bolivia y Guayana. Colombia no es considerado como un país de ingreso bajo y medio bajo, por tanto, no obtendrá los biológicos.

Pero la intención de Biden va más allá, ya que su objetivo es hacerle contrapeso a la diplomacia de vacunas de potencias como Rusia, que ha donado alrededor de 15 millones, y China, que ha cedido 222 millones de vacunas y vendido 724 millones.

Publicidad

Con este anuncio, Estados Unidos suma 580 millones de dosis destinadas totalmente a donaciones. Dice Biden que, contrario a sus rivales, estas ofrendas no tendrán ninguna exigencia a cambio.

“Estados Unidos está proporcionando estos 500 millones de dosis sin condiciones, permítanme decirlo nuevamente, nuestras donaciones de vacunas no incluyen la presión por favores”, agregó el mandatario estadounidense.

El acuerdo de Estados Unidos con Pfizer estableció un precio “sin fines de lucro” para estas vacunas, que sería de 3.500 millones de dólares.

La idea es que se produzcan en cinco plantas que la farmacéutica tiene en territorio estadounidense.