Joven que grabó la muerte de George Floyd confesó que se culpa por “no haber hecho más”

En Minneapolis, Estados Unidos , continúa el juicio contra Derek Chauvin, el expolicía señalado por la muerte de George Floyd . Durante la audiencia, varias personas que estuvieron en el lugar de los hechos dieron sus versiones sobre lo que aconteció en la fatídica jornada.

En la diligencia judicial participó Christopher Martin, el cajero de la tienda de la que salió Floyd antes de perder la vida.

Él es una de las últimas personas que interactuó con el afroamericano. Además, le recibió un billete de 20 dólares que le pareció falso.

Martin recalcó que, a su parecer, Floyd estaba bajo la influencia de alguna sustancia.

“Le tomó un poco de tiempo llegar a lo que estaba tratando de decir, pareciera que estaba drogado”, manifestó el testigo.

Publicidad

Asimismo, Darnella Frazier, la joven de 18 años que grabó con su celular el hecho en el que el afroamericano perdió la vida, declaró que siente culpa por no haberle salvado la vida.

“Han pasado noches en que me quedo despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más, por no haberme involucrado físicamente y no haberle salvado la vida”, dijo.

Por otro lado, Genevieve Hansen, oficial del cuerpo de bomberos de Minneapolis, declaró que el día en el que Floyd murió ella no estaba de servicio, pero que se identificó ante los uniformados para que le permitieran comprobar si el afroamericano tenía pulso, pero un uniformado se lo impidió.

“Él dijo algo como 'si realmente eres bombero de Minneapolis, sabrías que no debes involucrarte'", declaró.

Además, recalcó que, de saber que Floyd no tenía pulso, hubiera realizado maniobras de reanimación.

Publicidad

De ser halado culpable, Derek Chauvin podría ser sentenciado a 40 años de prisión.