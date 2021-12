Militar fue retirado del Ejército por tener sobrepeso: “No es apto para el cargo”

En Chile, un suboficial del Ejército fue dado de baja luego de que la institución argumentara que no era apto para el cargo por tener sobrepeso.

En el año 2019, la Comisión de Sanidad de la institución le pidió al hombre que bajara 12 kilos en un año.

Tras el pedido, el militar logró bajar 9 kilos en 5 meses, pero esto no convenció a la institución. Faltando tres meses para que el hombre cumpliera 35 años de servicio, se le informó su destitución.

El suboficial de 53 años de edad culminaría con su carrera de servicio, con la máxima permanencia permitida por el Ejército, el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, en marzo de 2021 se le notificó el retiro, justificando que no era apto para el cargo ya que su estado de salud no era compatible con las funciones a desempeñar.

“Me echaron, tuve que sacar mi cajita con mis cosas de la oficina ese día”, comentó al diario LUN .

Tras lo sucedido, la Corte Suprema emitió un fallo pues argumenta que el sobrepeso del hombre hace parte de las enfermedades de tipo curable y no es valida para la destitución del uniformado.

Publicidad

“El hecho que el recurrente haya perdido nueve kilos en cinco meses y que su situación de salud se consigne como una enfermedad de carácter ‘curable’, hace aparecer al acto impugnado como carente de proporcionalidad y justificación”, concluyeron.

Sin embargo, en un comunicado emitido en septiembre, el Ejército se mantiene en su posición y no revocará lo estipulado.

Por su parte, el uniformado manifestó que se siente muy dolido con la institución ya que con lo sucedido le cesaron parte de su sueldo y perdió su feriado legal.

“Me voy como si hubiese robado, estoy muy dolido. Yo no evado la responsabilidad porque uno igual tiene que cuidarse, pero una condromalacia en la rodilla hizo que bajara la actividad física. Acá me dejaron solo, no me dieron las directrices para abordar el problema”, indicó.

Hasta la fecha se está a la espera de un nuevo pronunciamiento por parte de la entidad y La Corte Suprema seguirá vigilando el caso. Por el momento, el militar no debe trabajar, pues tenía un proceso de retiro en curso por lo que actualmente debe estar haciendo uso de su feriado legal.