Mujer olvidó los últimos 10 años de su vida tras salir de un coma: "No recuerdo el día de mi boda"

Alisha Gerrard, de 34 años y oriunda de Liverpool, contó su historia y dejó a más de uno con la boca abierta: tras despertar de un grave coma , olvidó los últimos 10 años de su vida. Ella aseguró que en un abrir y cerrar de ojos vio a todos sus conocidos envejecer una década.

Sus complicaciones de salud empezaron cuando recibió una nueva medicina contra la artritis en febrero de 2021. Nada salió como lo esperaba y terminó cayendo en un coma, que duró más de un mes.

Mientras se encontraba en ese estado, sufrió una hemorragia cerebral, situación que la hizo olvidar los últimos 10 años de su vida. La sorpresa fue mayúscula cuando, según su relato, abrió los ojos y vio a sus familiares y amigos más viejos.

"No podía hablar ni hacer preguntas, así que nadie sabía que no recordaba nada hasta que sacaron el tubo. No recuerdo el día de mi boda. Cuando salí del hospital me fui a quedar con mis padres, porque me sentía familiar en su casa. Lo primero que pensé fue que todos parecían mucho mayores", aseguró a Mirror .

Publicidad

Además, contó que recordó a su esposo como lo que era hace 10 años, un buen amigo de toda la vida: “Como Phil y yo éramos mejores amigos de todos modos, todavía sabía quién era él. No era un completo extraño. Vino a verme y tuvimos una gran conversación y respondió todo por mí. Él venía a verme todos los días y me contaba cosas, a veces yo las recordaba. Me contó cuando estaba embarazada y recordé haber perdido el embarazo”.

En ese orden de ideas, habló de lo último que sintió antes de que le aplicaran la medicina y su salud se complicara: "No recuerdo los detalles, pero recuerdo haberme hecho un escáner, la sensación de gelatina en el estómago y escuchar las máquinas. La única forma en que puedo describirlo es como cuando tienes un sueño y recuerdas fragmentos de tu sueño".

Por su parte, Phil, su esposo, aseguró que esta situación los hizo acercarse más como pareja y que volverán a celebrar su boda.

Publicidad

“Lo estamos tomando muy despacio y recordando cosas de su pasado. También estamos experimentando cosas juntos nuevamente por primera vez. Hay docenas de películas y programas de televisión que volveré a ver", concluyó.

Siga en noticiascaracol.com