Murió tras ser aplastado por su propio automóvil cuando intentaba evitar que rodara cuesta abajo

Un hombre murió tras ser arrollado por su propio carro mientras intentaba evitar que rodara por una colina en Bolton, Inglaterra.

La víctima, de 69 años, acababa de regresar de pasear a un perro en un parque cercano a su casa, el sábado por la tarde, y se encontraba abriendo la puerta lateral cuando el auto empezó a rodar a rodar colina abajo.

El hombre intentó detener el vehículo con su cuerpo ubicándose en la parte trasera, pero se resbaló y fue aplastado por el vehículo.

“Simplemente tropezó y terminó debajo del auto (...) no he podido dormir desde que lo vi, es horrible”, declaró para el diario The Sun Lee Houghton, un vecino testigo de este trágico hecho.

El hijo de la víctima, de 25 años, estaba sentado en el asiento del copiloto cuando el carro iba en rodada.

Publicidad

“Su hijo estaba gritando, estaba devastado. Es horrible, todos están realmente consternados por eso”, agregó Lee Houghton.

Los paramédicos acudieron al lugar, pero el hombre, que no fue identificado, fue declarado muerto.

La Policía de Greater Manchester está buscando más testigos que pudieran haber visto el accidente.

Vea aquí el video del accidente.