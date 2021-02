Tayrona, niña con una masa en el cerebro, cumplió el sueño de ser policía

Hace dos semanas cambió la vida para Diego Ceballos y su hija Tayrona Ceballos Rengifo, una niña colombo-peruana a la que le detectaron una masa en el cerebro.

“Me llaman y me dicen que la niña tiene un dolor fuerte en la cabeza, con mareos y desorientación. Llego de inmediato, la llevo a urgencias, de ahí nos remiten acá (al Hospital de La Misericordia en Bogotá)”, contó el padre sobre el momento en que les dieron el diagnóstico.

“Al hacer unos exámenes descubren que tiene una masa en el cerebro”, dijo.

Tayrona, que ahora es sometida a una cirugía de 6 horas, ha soñado con convertirse en policía.

“Siempre que ella ve algún agente de Policía, ella sentía algo muy especial, entonces siempre me empujaba a que le tomáramos fotos, a que tuviera contacto con ellos, hasta que un día empezó con el tema de que quería ser policía cuando sea grande”, dijo este padre soltero.

Por eso hizo lo posible por cumplir su deseo.

Fue así como miembros de la institución llegaron a la unidad de cuidados intermedios y en una ceremonia convirtieron a la menor de edad en una oficial.

“Yo sentí que la estaban ascendiendo”, comentó su papá.

La pequeña ahora pasa por un delicado procedimiento y Diego solo tiene una petición para Dios: “que me permita compartir con ella más tiempo”.

Para este taxista no hay nada más importante que ver a Tayrona “terminar sus estudios en Colombia. Mi hija nació en Perú, nacionalizada colombiana, y definitivamente verla de la mejor manera posible. Ya no le pido a la vida mucho, le pido sencillamente que me permita compartir con ella”.