“A la verdad no le tenemos ningún temor”: Duque le contesta a Mancuso

Una contundente respuesta dio el presidente Iván Duque a las críticas del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien afirmó que el mandatario le teme a la verdad y pretende ocultarla.

“A la verdad no le tenemos ningún temor, la verdad se necesita. Pero que no trate ahora de jugar esos jueguitos por debajo de la mesa para tratar de vincularse a la JEP, para que gocen de ningún tipo de sanción carcelario y por otro lado gocen del beneficio de la no extradición”, sostuvo el jefe de Estado.

Duque también dejó claro que bajó su mandato los exparamilitares tendrán que pagar sus deuda s con la justicia colombiana.

“Que tengan claro que, mientras yo sea presidente de Colombia, eso no va a ocurrir porque aquí seguiremos defendiendo la justicia y esos criminales de lesa humanidad tienen que llegar al país a las cárceles colombianas a cumplir las penas que tienen con Justicia y Paz”, agregó.

Y es que hace unos días, Mancuso sostuvo ante la Comisión de la Verdad que el mandatario quería torpedear la justicia para evitar que la verdad de los exjefes de las AUC se revelará en el país.

