Álvaro Uribe presentó su propuesta de amnistía general y volvió a generar polémica

El borrador de amnistía general propuesto es breve y el expresidente Álvaro Uribe precisa que se exceptuarán los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, de conocimiento de la Corte Penal Internacional y corrupción.

Las personas que hayan cometido otros delitos podrían cobijarse con la propuesta y aspirar a cargos en la administración pública o de representación popular.

Primer borrador para la discusión de la bancada parlamentaria del Centro Democrático, además con el Gobierno Nacional, con otros partidos y con sectores de opinión pública. pic.twitter.com/KDTMIqUqKH — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 26, 2021

“Las FARC gozan de impunidad total y de elegibilidad política, no obstante sus crímenes atroces. Los miles de colombianos condenados, incluso por delitos menores, han estado o están en la cárcel y no tienen ni tendrán derecho de elegibilidad política”, dice el expresidente.

En la propuesta también se tiene en cuenta a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los integrantes de las Fuerzas Armadas por delitos cometidos hasta la fecha de promulgación de este acto legislativo, que hayan completado 5 años de privación de la libertad, gozarán del beneficio de libertad condicional y podrán ejercer los derechos políticos

Desde el Congreso, ya hay voces a favor y en contra.

Publicidad

“La verdad es revivir, resucitar, a quienes eran sus socios políticos y que han sido objeto de procesos judiciales o disciplinarios que los han inhabilitado”, señala el senador Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

“No puede ser posible que algunos solamente quieren amnistía a los integrantes de las FARC, es necesario también hablar del colombiano de a pie. Que también se le dé amnistía, equilibrar la cancha”, dice por su parte Ciro Rodríguez, senador del Centro Democrático.

Por su parte, el fiscal general dejó claro su rechazó a la iniciativa.

“Nosotros no podemos echar para atrás, aquí no puede haber gente que quiera lavarse la cara con amnistías totales, porque eso no va a ser permitido o por lo menos no por mí mientras que yo sea fiscal general de la nación”, señaló el fiscal general Francisco Barbosa.

Por ahora la propuesta del exmandatario está en un borrador que él considera que debe perfeccionarse.