Daniel Quintero a Álvaro Uribe: “6.402 jóvenes hubieran preferido un presidente menos guapo”

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y el expresidente Álvaro Uribe protagonizaron un nuevo rifirrafe por medio de sus cuentas de Twitter.

Todo se dio luego de que Álvaro Uribe cuestionara, en un encuentro virtual con los jóvenes del Centro Democrático de Antioquia, la acción del presidente Iván Duque y los alcaldes de cara a la inseguridad que azota el país.

“ En Colombia está haciendo falta una gran política de seguridad. Y el Gobierno nacional tiene que revisar qué le hace falta. Si yo fuera hoy el presidente, sin pelear con la alcaldesa de Bogotá, estaría asumiendo la seguridad en Bogotá; sin pelear con el alcalde de Medellín, estaría asumiendo la seguridad de Medellín”, indicó el exmandatario.

Y, de inmediato, Daniel Quintero refutó y desató la polémica: "A mí que no me venga a decir el expresidente Uribe que no nos preocupa la seguridad cuando tenemos una reducción del 40 % en homicidios con respecto al Gobierno anterior y 20 % en el hurto. Lo que pasa es que el presidente Uribe quiere que volvamos a la política de las convivir. Eso no va a pasar en nuestra administración”.

Encontronazo entre Daniel Quintero y Álvaro Uribe en Twitter

Pero el rifirrafe no quedó ahí, rápidamente se trasladó a las redes sociales y subió de tono.

Publicidad

Vea, además: "Tengo una conversación pendiente con Álvaro Uribe" , afirma Juan Manuel Santos

En medio de denuncias de supuesta corrupción durante la administración de Quintero, Álvaro Uribe aseguró que “si el alcalde de Medellín como es de guapo con quienes se preocupan por la ciudad, o lo critican, fuera siquiera la mitad con los violentos, no habría inseguridad”.

Y Daniel Quintero respondió, entre otras, “6402 jóvenes, la mayoría de Antioquia, hubieran preferido un presidente menos guapo”. Luego, al parecer el expresidente Álvaro Uribe lo bloqueó, por lo que el mandatario local trino nuevamente: “Si es tan guapo, desbloquéeme”.

Esta es mi mejor respuesta: Medellín acaba ocupar el primer lugar en el Índice Nacional Anticorrupción publicado por la Secretaria de la Transparencia del Gobierno Nacional. Abrazos. https://t.co/81ZOkTwWvU pic.twitter.com/MKdpLoJmw9 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 16, 2021

Aunque esos trinos corresponden a la tarde del jueves, este viernes 17 de septiembre el expresidente Álvaro Uribe ha seguido publicando mensajes respecto a sus denuncias de corrupción.