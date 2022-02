¿Qué ha cambiado en Tasajera después de la tragedia? Nada, dicen sus habitantes

Noticias Caracol decidió visitar Tasajera, tras un año y siete meses de haber ocurrido la tragedia y con el objetivo de saber solo una cosa: ¿qué ha cambiado?

“Nada. Por eso pregunto si están esperando otra desgracia para poderse acordar de Tasajera”, dice Manuela de Oro, una de las visitantes de la zona. Ella vive cerca de una corriente de agua que en cualquier momento le puede tumbar su casita.

Y como en una gran paradoja, aunque están rodeados de un mar inmenso, no tienen agua. “Acá nos ponen el agua dos veces a la semana y un agua que no sirve. Agua potable no tenemos”, explica Manuela.

Y es allí en el mar donde se ubica la historia de uno de los sobrevivientes de la explosión: Tomás Durán. Tiene quemaduras en gran parte del cuerpo.

“(Muestra sus quemaduras) aquí en los brazos, en las piernas y la espalda. Más nunca quiero recordar eso, que quede en el pasado y hay que superarlo día tras día”.

Sostiene que la tragedia se hizo visible gracias a la información de los medios, pero advierte que después los proyectos sociales brillaron por su ausencia. “Al principio cuando estaba en el hospital me daban ayuda alimentos, ya después se olvidaron”, relata Tomás.

Pero los dolores de cabeza para sus habitantes no se detienen. Doña Cecilia vive, o más bien sobrevive, al lado del lugar donde se focaliza un problema de aposamiento de agua y olores fétidos. Y peor aún.

“Mi casa se fue a pique, se me dañaron unas cosas también”, señala doña Cecilia.

Aunque dice que es feliz, pero también la aborda la nostalgia. “Son tantas cosas que hacen falta. Me falta una estufa”, comenta con lágrimas.

En este pueblo lleno de contrastes también existen los jóvenes, que también le hicieron su petición a los políticos.

“Los alcaldes nos prometen que nos van a poner agua y no. No nos alcanza para llenar los tanques”, afirman.

Tasajera hoy vive en medio de la incertidumbre, pero repleto de pescadores pujantes y mujeres resilientes. Un corregimiento donde se puede resumir la desigualdad del país, consecuencia de la amnesia, según ellos, de algunos líderes políticos.