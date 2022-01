Los candidatos que aspirarán a la presidencia de Colombia sin unirse a una coalición

Hasta el momento son cuatro los aspirantes a la presidencia que se lanzaron al ruedo por su cuenta y riesgo sin el aval de alguna coalición.

Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático

En esta etapa de mi candidatura presidencial me he dedicado a mi campaña ‘soy todo oídos’ que busca escuchar a los colombianos en la calle y hemos identificado tres grandes problemas: inseguridad y corrupción, la carestía de los productos de la canasta básica y la falta de un empleo bien remunerado.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga

Yo no soy político, yo soy ingeniero, tengo una propuesta para los colombianos: no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad

Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente

Seré el presidente de las regiones, el presidente de la gente que vive de lo que nos da la tierra, de la gente de las fronteras, de la gente que cree que el mar es solo para bañarse en vacaciones. Nosotros le proponemos al país una alianza por Colombia, que realmente enfatice en la revolución de la economía local, que beneficia a la gente del común

Íngrid Betancur , quien duró menos de dos meses en la coalición Centro Esperanza

El problema central de Colombia es la corrupción. Siempre me preguntan, ¿cómo acabarla? Con hechos, tomando decisiones, no con discursos, cero tolerancia con los corruptos y cero compromisos con las maquinarias. Lo que le ha faltado a Colombia es voluntad política.

Hasta ahora son cuatro, pero esta lista podría crecer en los próximos días.